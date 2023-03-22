Российским разработчикам не дают улучшать свободное и открытое ПО

Первый случай был связан с отказом принимать исправления в ядре Linux, другой - с блокировкой на Github. Со вторым случаем проще, GitHub аккаунт разработчика Александра Амелькина был заблокирован, а его репозитории помечены как "архивные", потому что он работает в российской компании, которая находится под санкциями, поэтому Microsoft приходится их выполнять.

Другой разработчик, Сергей Семин, предложил некоторые исправления для ядра Linux, но его предложение отклонили со словами: "Мы не чувствуем себя комфортно, принимая исправления от или связанные с оборудованием, произведенным вашей организацией. Пожалуйста, воздержитесь от сетевых взносов до дальнейшего уведомления". Семин является разработчиком в “Байкал Электроникс”.

Многие энтузиасты свободного ПО во всем мире не поддерживают такие шаги. На форумах обычно происходят жаркие дискуссии о правильности такого подхода и не противоречат ли такие ограничения самому понятию “открытого и свободного” ПО.