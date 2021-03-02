Российским самолётам предрекли революционное оружие

Перевод материала предоставила «Российская газета». Отмечается, что Россия вкладывает значительные средства в разработку авиации будущего. ЭМИ-оружие способно вывести из строя всю электронику, в том числе оборудование воздушных судов.

О том, что Россия испытывает ЭМИ-пушку, стало известно в июле 2020 года. Считается, что она может быть использована против широкого спектра целей: от самолётов до радиолокационных установок. Особенно полезно такое оружие будет при использовании в ближнем космосе такими самолётами, как МиГ-41. Кроме того, ЭМИ-оружие не имеет отдачи.

Ещё такую пушку с меньшей мощностью можно использовать в качестве средства обороны от различных дронов.