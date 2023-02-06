Российским сервисным центрам не хватает качественных запчастей для принтеров

«Наш сервисный центр занимается ремонтом печатной оргтехники — принтеры, плоттеры, МФУ. Дела с деталями обстоят довольно плохо. Оригинальные запасные части пропали у поставщиков в связи с уходом компаний с рынка. Редкие остатки выкупаем по всей стране, так как совместимые аналоги на некоторые позиции просто не работают. Выручает еще аддитивное производство. Часть возим с Китая и Японии уже напрямую, причем иногда умудряемся найти "санкционные" оригиналы», — рассказал Карпук.

Сервисные центры также вынуждены разбирать «доноров» со вторичного рынка или искать б/у-детали. «Нормальные сервисные центры всегда согласовывают свои действия с клиентом. Если запасных частей нет или нужны альтернативы, клиенту уже сразу предлагается альтернатива, под ответственность сервисного центра и гарантию на работы», — уточнил Карпук.

Он также добавил, что запчасти из Китая стали «отвратительного качества», так как поставщики пытаются заменить проверенные детали на более дешёвые из экономии. Это сказывается на работе сервисов. Карпук также отметил, что ремонтировать принтеры сейчас всё равно выгоднее, чем покупать новые по завышенным в 4-5 раз ценам.