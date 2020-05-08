Российским школьникам пришлось забираться на телевышку для отправки домашних заданий

Сюжет об этой истории выпустил телеканал «Звезда». Дело происходит в деревне Новопетровка Пермского края. Сообщается, что местным школьникам приходится каждый день залезать на старую телевизионную вышку, чтобы отправить выполненные задания учителям.

Журналистам рассказали, что каждое задание грузится часами и отправляется очень медленно. Сообщается, что жители села уже писали жалобы интернет-провайдеру и местным властям. Те ответили гражданам, что «в такой глухой деревне интернет не нужен». Для улучшения связи надо, чтобы в населённом пункте проживало 100 человек.

СМИ пишут, что после сюжета «Звезды» чиновники сами приехали в деревню. Власти обвинили родителей в том, что они подвергали детей опасности, и пообещали поставить школьников на учёт в «группу риска».