Российским таксистам разрешат проверять пропуска пассажиров через приложение

Об этом пишет издание «Ведомости». Сообщается, что таксистам нужно скачать на смартфон приложение «Помощник Москвы». Оно размещено как в App Store, так и в Google Play. Затем следует получить логин и пароль у таксопарка или агрегатора. После этого можно будет войти в приложение и выбрать там опцию «Проверка цифрового пропуска». Приложение позволяет навести камеру на QR-код или вручную ввести номер пропуска пассажира.

«Помощник Москвы» сообщил таксисту, действителен ли показанный пропуск. Если недействителен, то водитель обязан попросить пассажира покинуть машину. Если таксист обслужит такого клиента, то его могут наказать штрафом.