Российским учёным разрешат не публиковаться в зарубежных журналах

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Российским учёным разрешат не публиковаться в зарубежных журналахА это считается золотым стандартом в науке
Стандартом современной науки является публикация работы в научных рецензируемых журналах. У этих журналов есть импакт-фактор, численный показатель цитируемости статей, который характеризует авторитетность издания. Сейчас самый высокий импакт-фактор имеют зарубежные журналы, такие как Nature. Однако правительство РФ решило перестать требовать от российских учёных наличие публикаций в зарубежных научных изданиях.
О новом решении сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. «Правительство планирует при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus», — цитирует ТАСС.
Также вице-премьер поручил внедрить отечественную систему оценки научных исследований.
Источник: ТАСС