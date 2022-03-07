Российским учёным разрешат не публиковаться в зарубежных журналах

А это считается золотым стандартом в науке

Стандартом современной науки является публикация работы в научных рецензируемых журналах. У этих журналов есть импакт-фактор, численный показатель цитируемости статей, который характеризует авторитетность издания. Сейчас самый высокий импакт-фактор имеют зарубежные журналы, такие как Nature. Однако правительство РФ решило перестать требовать от российских учёных наличие публикаций в зарубежных научных изданиях.