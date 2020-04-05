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Российским учёным удалось продлить срок службы имплантатов для зубов
Они создали специальное покрытие
Российским учёным удалось продлить срок службы имплантатов для зубов, а также для спины. Новое покрытие позволит лучше защитить данные структуры от биологических жидкостей в организме человека.
Имплантаты создаются из титанового сплава, который не оказывает негативного влияния на тело человека. Однако у таких имплантатов есть недостаток: они могут разрушаться под воздействием крови, лимфы и других биологических жидкостей, а также от перепада температур.
Учёные из Томского государственного университета нашли способ продлить срок службы титановых имплантатов. Они нанесли на их поверхность покрытие из нескольких металлов. Покрытие это наносится путём поочередного магнетронного напыления тонким слоем.
Исследователи уже испытали улучшенные имплантаты в лаборатории. Теперь они хотят провести эксперименты на животных.