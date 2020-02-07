Российским властям разрешат контролировать разработку искусственного интеллекта

Данную инициативу придумали, чтобы исполнить просьбу президента страны о «создании собственных стандартов технологий, которые определяют будущее, в частности технологий искусственного интеллекта».

Начало эксперимента запланировано на 1 июля 2020 года. Продлится он пять лет. В его рамках Мэрия Москвы сможет определять условия, требования и порядок разработки и реализации технологий искусственного интеллекта. Указано, что власти столицы будут определять порядок передачи изображений собственниками городских фото- и видеокамер, а также контролировать обработку обезличенных персональных данных.

Участниками эксперимента смогут стать компании, включённые в специальный реестр. Ранее интерес проявили «Лаборатория Касперского», «Яндекс», резиденты «Сколково». Результаты эксперимента должны помочь правительству принять решение о «целесообразности или нецелесообразности внесения изменений» в российское законодательство.