Российским военным официально запретили держать при себе смартфоны

Как пишет «Российская газета», указ вносит поправки в Дисциплинарный устав Вооружённых сил. Теперь военным запрещено распространять информацию, которая позволит определить принадлежность к Вооружённым силам, а также подобную информацию о других военнослужащих. Нельзя распространять данные, с помощью которых можно будет определить местонахождение указанных лиц в определённый период.

Кроме того, военные больше не имеют права иметь при себе электронные изделия, способные передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию. То есть смартфоны и иные устройства. Меры распространяются на военных во время боевых действий, нахождения в нарядах, участия в учениях, несения боевой службы и т.д.

Как пояснил «РИА Новости» военный эксперт, данные поправки узаконивают уже существующую норму.