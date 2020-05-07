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Российским военным официально запретили держать при себе смартфоны

Старая норма узаконена
Российским военным официально запретили держать при себе смартфоны. Это следует из нового указа, подписанного президентом.

Как пишет «Российская газета», указ вносит поправки в Дисциплинарный устав Вооружённых сил. Теперь военным запрещено распространять информацию, которая позволит определить принадлежность к Вооружённым силам, а также подобную информацию о других военнослужащих. Нельзя распространять данные, с помощью которых можно будет определить местонахождение указанных лиц в определённый период.

Кроме того, военные больше не имеют права иметь при себе электронные изделия, способные передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию. То есть смартфоны и иные устройства. Меры распространяются на военных во время боевых действий, нахождения в нарядах, участия в учениях, несения боевой службы и т.д.

Как пояснил «РИА Новости» военный эксперт, данные поправки узаконивают уже существующую норму.

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