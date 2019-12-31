Российским военным передали солнечные батареи для зарядки оборудования

Об этом сообщило Минобороны России. Солнечные батареи будут индивидуальными и мобильными. Они представляют собой зарядное устройство с фотоэлектросистемой в виде раскладной батареи. Первая их партия уже поступила на центральные инженерные базы хранения и отправляется в части инженерных войск. Военные смогут работать с источниками трёх типов мощностью 30, 50 и 100 Вт.

Сообщается, что в устройствах установлены фотоэлектрические преобразователи российского производства. Они изготовлены по современной технологии и имеют коэффициент полезного действия более 20%.

Напомним, недавно учёные из Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина запатентовали новую технологию по производству солнечных батарей на 30% дешевле мировых аналогов.