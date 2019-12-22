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Российским военным пообещали до конца года новый корабль с ракетами «Калибр»
Эти ракеты уже показали боевые возможности в Сирии
Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что до конца года Черноморский флот получит новый малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия». Он будет оснащён высокоточным ракетным оружием — комплексом «Калибр-НК».
Официальное включение корабля в состав флота намечено на 26–27 декабря. Произойдёт это в Севастополе.
«Ингушетия» — это многоцелевой корабль, способный нести современные образцы артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Впервые на воду он был спущен в июне этого года.
Корабль, который получит Черноморский флот, в частности будет оборудован универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК». Дальность стрельбы этими ракетами по морским целям составляет 375 километров, по наземным — 2600 километров (согласно информации в открытых источниках). Комплекс уже применяли в бою на территории Сирии.