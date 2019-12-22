Российским военным пообещали до конца года новый корабль с ракетами «Калибр»

Официальное включение корабля в состав флота намечено на 26–27 декабря. Произойдёт это в Севастополе.

«Ингушетия» — это многоцелевой корабль, способный нести современные образцы артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Впервые на воду он был спущен в июне этого года.

Корабль, который получит Черноморский флот, в частности будет оборудован универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК». Дальность стрельбы этими ракетами по морским целям составляет 375 километров, по наземным — 2600 километров (согласно информации в открытых источниках). Комплекс уже применяли в бою на территории Сирии.