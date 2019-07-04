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Российским женщинам разрешили работать по мужским профессиям

Дальнобойщиками, машинистами электропоездов и парашютистами
С 1974 года в России существует список запрещённых для женщин профессий. До сих пор он включал в себя 456 видов работ: и управление электропоездом, и вождение автомобиля с повышенной грузоподъёмностью, и бурение шахт. ООН назвала этот список ущемляющим права женщин, а среди самих женщин в последнее время начал расти процент тех, кто мнение организации разделяет. Сегодня Министерство труда объявило о пересмотре перечня и его значительном сокращении.

Новый документ Минтруда заменит старый список. Всего в нём содержится 98 работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Это значительно меньше, чем было раньше. В силу приказ должен вступить с 1 января 2021 года.

Кем же смогут работать женщины?

  • водителем автомобиля грузоподъёмностью свыше 2,5 тонн;
  • членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота;
  • парашютистом;
  • машинистом электропоезда;
  • слесарем по ремонту автомобилей;
  • трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и др.

Ограничения сохранятся, например, на открытые горные работы и работы в шахтах и рудниках. Чиновники исходили из соображений безопасности: они не хотят, чтобы женщины получали урон для репродуктивного здоровья. Впрочем, при создании безопасных условий труда любой работодатель может спокойно применять труд женщин без ограничений. Странно, что это условие не распространяется на всех работников.

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