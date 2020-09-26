Российское гиперзвуковое оружие назвали обесценивающим систему ПРО США

По словам Борисова, когда блок меняет траекторию своего движения, нельзя спрогнозировать, когда и где он будет в следующий момент времени. То есть непонятно, куда направить противоракету.

Борисов отметил, что со временем, скорее всего, «будет найдено противоядие и против маневрирующих блоков». Однако пока подобное оружие не разрабатывается.

Напомним, ракетный комплекс «Авангард» имеет планирующий крылатый боевой блок, способный развивать скорость около 27 Махов. По крайней мере утверждалось, что такие показатели были достигнуты в 2018 году на испытаниях. В декабре 2019 года на боевое дежурство заступил первый полк, вооружённый комплексом «Авангард».