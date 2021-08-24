Российское Минобороны подписало контракты на поставку гиперзвуковых ракет

Ведомство подписало с компанией государственный контракт на поставку партии гиперзвукового оружия. Его подписали замминистра обороны Алексей Криворучко и генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин.

Также был подписан контракт на модернизацию носителей гиперзвуковых «Кинжалов». Это истребители МиГ-31К. Также военные намерены улучшить строевые МиГ-31 до уровня МиГ-31БМ.

Это не единственный контракт по гиперзвуковому оружию. Также НПО машиностроения поставит военным ракеты «Циркон». К сожалению, никаких сведений по новым контрактам Минобороны пока не раскрыло.

Напомним, ракеты «Кинжал» могут поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли. Оружие способно лететь со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, и маневрируя на всей траектории полёта.