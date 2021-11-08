Российское оружие для войны с беспилотниками

Как отметил президент России Владимир Путин, сейчас у Российской армии есть 2 тысячи беспилотников. Также Юрий Борисов, вице-премьер РФ, пишет «Лайф» со ссылкой на интервью российскому телеканалу, добавил, что страна может похвастаться «всем спектром беспилотных систем авиационного, сухопутного и морского применения».

Ниже представлены все виды оружия, которые способны атаковать и уничтожить беспилотники.