Российское оружие для войны с беспилотниками

Российское оружие для войны с беспилотникамиПеречисляет «Лайф»
Как отметил президент России Владимир Путин, сейчас у Российской армии есть 2 тысячи беспилотников. Также Юрий Борисов, вице-премьер РФ, пишет «Лайф» со ссылкой на интервью российскому телеканалу, добавил, что страна может похвастаться «всем спектром беспилотных систем авиационного, сухопутного и морского применения».
Ниже представлены все виды оружия, которые способны атаковать и уничтожить беспилотники.
- Ударный беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник».
- Боевой робот «Уран-9». Может осуществлять разведку, огневую поддержку, а также уничтожать бронетехнику.
- Противотанковый ракетный комплекс 9П157-2 «Хризантема-С». Способен уничтожать самолёты и дроны.
- Комплекс российского лазерного оружия «Пересвет».
- Комплекс управляемого вооружения «Атака». Оснащён противотанковыми ракетами.
- Морской роботизированный комплекс «Посейдон» с ядерным двигателем. Как подчеркнул президент в 2018 году, подобные комплексы могут применяться даже против авианосных группировок, инфраструктуры и береговых укреплений.
Вся эта техника уже была испытана в бою. Сергей Хатылев, начальник Зенитных ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, рассказал, что сухопутные войска тоже имеют подобные комплексы, к примеру зенитный ракетный комплекс (ЗРК) типа моделей «Тор», «Тор-2М», «Бук-2М», С-300 «Весна». Ещё справиться с беспилотниками способны комплексы ПВО (зенитно-ракетные комплексы): С-300, С-350, С-400.
Сейчас «Калашников» разрабатывает проект «Соратник», «Уралвагонзавод» - робототехнические комплексы на базе танка Т-72Б3, Фонд перспективных исследований - робототехнические комплексы «Маркер» (на данный момент идут испытания пяти образцов этого оружия).