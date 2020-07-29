Российское оружие назвали серьёзной проблемой для США

Глен Ван Хёрк заявил, что на протяжении последних 30 лет соперники и потенциальные противники США наблюдали за тем, как страна осуществляют сдерживание. При этом у них была возможность развиваться. Под указанными выше странами Хёрк подразумевал Россию и Китай. Россия, по его словам, развивает стратегические возможности, такие как подводные лодки. Отследить их сейчас — серьёзная проблема, отметил Ван Хёрк.

По его словам, современные субмарины дают возможность российским крылатым ракетам угрожать территории США. Китай развивается так же. Вооружённые силы страны всё больше могут действовать вдалеке от своей территории.