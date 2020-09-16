Российское оружие назвали способным достичь Вашингтона за 15 минут

Сюжет пересказывает «Лента.ру». На 218tv речь шла о ракетных комплексах «Сармат», «Авангард» и «Ярс». Журналисты отметили, что это оружие может пролететь больше 10 тысяч километров. Например, «Авангард» в состоянии достичь Вашингтона за 15 минут. Как заметили журналисты, «за это время американцы не успеют не только сбить ракету, но даже выпить чашку кофе».

В целом, авторы материала приходят к выходу, что США обезоружены перед лицом потенциального удара России. Комплекс «Авангард», в целом, устрашающее оружие и шедевр российской армии.

Напомним, недавно китайское издание Sina тоже назвало «Авангард» оружием «страшнее ядерной бомбы».