Российское оружие попало в топ-5 самых смертоносных в истории

Российское оружие попало в топ-5 самых смертоносных в историиДва образца
Первым в топ-5 упоминается пулемёт Максима. Он использовал несколько прорывных технология для своего времени: бездымный порох, станок и боеприпасы с ленточным питанием.
Затем в списке следует американский бомбардировщик B-17 Flying Fortress. Он обладал большой боевой нагрузкой — до трёх тонн — хорошим прицелом и мощным оборонительным вооружением.
Затем в списке упоминается автомат Калашникова, который назвали легендой оружейного мира. Он был простым, надёжным и мощным. Его можно было использовать практически в любых условиях.
Прост в использовании оказался и реактивный гранатомёт РПГ-7. Он доказал свою эффективность во время войны во Вьетнаме.
И наконец топ-5 завершает беспилотник MQ-1 Predator. Это относительно новое оружие. Дрон оснащается ракетами Hellfire, что является его преимуществом.