Российское правительство даст деньги компаниям на внедрение технологий искусственного интеллекта

«Коммерсант» пишет, что средства будут распределяться на конкурсной основе. На государственные деньги можно будет купить программное обеспечение и оборудование, оплатить труд программистов, арендовать офисные помещения, оплатить обслуживание рабочих мест и другие цели. Размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей.

Таким образом власти надеются расширить применение искусственного интеллекта в стране и простимулировать цифровую трансформацию экономики.

«Коммерсант» напомнил, что недавно глава Сбербанка Герман Греф заявил, что люди должны быть готовы к потере работы из-за роботизации.