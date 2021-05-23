Наука и технологии
Сегодня в 12:41
Российское правительство даст деньги компаниям на внедрение технологий искусственного интеллекта
Всего выделят 5,26 млрд рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила, по которым государство будет выделять деньги компаниям, внедряющим технологии искусственного интеллекта. Всего Россия намерена потратить на это 5,26 млрд рублей до 2024 года.
«Коммерсант» пишет, что средства будут распределяться на конкурсной основе. На государственные деньги можно будет купить программное обеспечение и оборудование, оплатить труд программистов, арендовать офисные помещения, оплатить обслуживание рабочих мест и другие цели. Размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей.
Таким образом власти надеются расширить применение искусственного интеллекта в стране и простимулировать цифровую трансформацию экономики.
«Коммерсант» напомнил, что недавно глава Сбербанка Герман Греф заявил, что люди должны быть готовы к потере работы из-за роботизации.