Российское правительство одобрило повышенные штрафы за публикации о наркотиках в интернете

В начале года Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Теперь правительство рассмотрело законопроект, который предусматривает повышенные штрафные санкции для владельцев сайтов, пропагандирующих наркотики. Кроме того, документ описывает изменения в ч. 1 статьи 3.5 КоАП, которые определят размеры штрафов.

Правительство также рекомендовало ввести повышенную ответственность за повторные нарушения в течение года.

Напомним, в следующем году в России должны появиться подразделения МВД по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Ранее Путин поручил составить предложения об увеличении штата полицейских для борьбы с незаконным оборотом запрещённых веществ в сети.