Российское правительство выделило деньги на исследования атомной энергии

Бюджетные средства получат Минобрнауки (почти 3 млрд рублей), а также госкорпорация «Росатом» и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (по 1 млрд рублей).

«Думаю, у вас есть очень много идей. Мы как раз сегодня отмечали, что управляемый термоядерный синтез может стать неиссякаемым источником энергии, чистой, надёжной энергии. Об этом мечтают учёные всего мира», — сказал Михаил Мишустин.

Напомним, в мае прошлого года в Курчатовском институте была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные намерены изучить способы получения термоядерной энергии.