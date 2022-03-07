Российское правительство выделило деньги на исследования атомной энергии

Наука и технологии
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Российское правительство выделило деньги на исследования атомной энергии5 млрд рублей
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на поддержку исследований и разработок в сфере атомной энергии.
Бюджетные средства получат Минобрнауки (почти 3 млрд рублей), а также госкорпорация «Росатом» и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (по 1 млрд рублей).
«Думаю, у вас есть очень много идей. Мы как раз сегодня отмечали, что управляемый термоядерный синтез может стать неиссякаемым источником энергии, чистой, надёжной энергии. Об этом мечтают учёные всего мира», — сказал Михаил Мишустин.
Напомним, в мае прошлого года в Курчатовском институте была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные намерены изучить способы получения термоядерной энергии.
Источник: Правительство России