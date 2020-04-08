Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма»

Материал о боевой технике Украины под названием «”Боевые баркасы": на чём украинские моряки хотят штурмовать Крым» вышел в издании «РИА Новости». Автор рассуждает в нём о новых десантно-штурмовых катерах «Кентавр» Военно-морских сил Украины. В стране на них возлагают большие надежды, но автор материала утверждает, что с катерами всё вышло не так однозначно.

Сообщается, что экипажи «Кентавров» могут штурмовать побережье с помощью 7,62- и 12-миллиметровых пулемётов, а также автоматических гранатомётов. Сейчас катера обкатывают в море.

Автор рассказал, что тактика «молниеносных рейдов» с участием «Кентавров» уже проработана. Предполагается, что катера, вооружённые неуправляемыми ракетами, стремительно подойдут к берегу противника после атаки с дальних и ближних позиций, а затем военные десантируются на сушу.

Однако, по мнению автора, эта тактика не сработает с «Кентаврами». Они непригодны для боевых действий. Журналист ссылается на руководителя Украинского милитарного центра Тараса Чмута: он назвал катера сырыми и низкокачественными, и их конструкцию «ужасной для высадки морской пехоты». Кроме того, «Кентавры» имеют слишком низкую максимальную скорость.