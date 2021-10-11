Российское судно нашло кладбище кораблей в Баренцевом море

Среди этих пяти судов: сторожевой корабль «Туман», который противостоял трём немецким эсминцам в августе 1941 года, предположительно, тральщик РТ-67, сторожевой корабль «Пассат», корвет Bluebell и эсминец Matabele Военно-морских сил (ВМС) Великобритании.

«Российская газета» отмечает, что сторожевой корабль «Туман» сделали из траулера. Для этого на судно установили две 45-мм пушки, пару пулемётов и 18 малых глубинных бомб. Он проиграл в неравной битве. «Туман» получил 11 прямых попаданий 127-мм снарядами.

Сообщается, что североморцы действовали в рамках акции «Помни войну». Они выполнили более полутора тысяч километров инструментальной съёмки рельефа дна.