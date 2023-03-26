Российское тактическое ядерное оружие разместят в Белоруссии

Поводом для размещения послужило заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

При этом он отметил, что РФ уже помогла Белоруссии с переоснащением авиации. Помимо этого им был передан ракетный комплекс "Искандер". По его словам, тактическое ядерное оружие будет размещено без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).