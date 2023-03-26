Российское тактическое ядерное оружие разместят в Белоруссии

Российское тактическое ядерное оружие разместят в БелоруссииСклады будут готовы к 1 июню этого года
Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие, рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". Строительство склада будет завершено к 1 июня.
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С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии
Поводом для размещения послужило заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.
При этом он отметил, что РФ уже помогла Белоруссии с переоснащением авиации. Помимо этого им был передан ракетный комплекс "Искандер". По его словам, тактическое ядерное оружие будет размещено без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).