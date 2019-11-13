Российское ядерное оружие признали способным десять раз уничтожить США

Об этом пишет китайское издание Sohu. Авторы текста напомнили, что Россия имеет ядерную триаду, в которую входят стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. Всё это позволяет нанести сокрушительный удар по США.

Китайские журналисты предположили, что именно из-за наличия у России данного оружия США воздерживаются от нападения на Москву. В противном случае Америка развязала бы конфликт из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины. Авторы материала также отметили, что в перспективе влияние Вашингтона на мировой арене может упасть, а у Москвы — вырасти.