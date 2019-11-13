Наука и технологии
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Российское ядерное оружие признали способным десять раз уничтожить США
Так считают китайцы
Китайские эксперты заявили, что всё российское ядерное оружие способно десять раз уничтожить материковую часть США.
Об этом пишет китайское издание Sohu. Авторы текста напомнили, что Россия имеет ядерную триаду, в которую входят стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. Всё это позволяет нанести сокрушительный удар по США.
Китайские журналисты предположили, что именно из-за наличия у России данного оружия США воздерживаются от нападения на Москву. В противном случае Америка развязала бы конфликт из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины. Авторы материала также отметили, что в перспективе влияние Вашингтона на мировой арене может упасть, а у Москвы — вырасти.