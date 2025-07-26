Российское юр. лицо Microsoft подало заявление о банкротстве

Еще в конце мая компания заявляла о намерении обанкротиться. Согласно данным портала «Федресурс», одним из кредиторов числится Газпромбанк.

У Microsoft в России также есть три другие организации: «Майкрософт девелопмент центр рус», «Майкрософт мобайл рус» и «Майкрософт пейментс рус». Однако именно «Майкрософт рус» долгое время было главным офисом компании в стране.

Партнер Microsoft в России — группа компаний Softline — ранее сообщала, что банкротство «Майкрософт рус» не повлияет на работу облачных сервисов и других цифровых решений Microsoft в России. Это связано с тем, что данное юрлицо занималось в основном маркетингом и представительскими функциями.