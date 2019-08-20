Российского депутата разжаловали из-за использования пиратских Windows и «1С»

По сообщениям прокуратуры, в феврале-марте 2018 года депутат незаконно использовал в крупном размере программы, правообладателями которых являются компании Microsoft и «1С». Говорят, что при этом чиновник пользовался своим служебным положением в ООО «Нижнесалдинская управляющая компания «Жилой дом», учредителем которого выступает.

Учитывая это, Верхнесалдинский районный суд осудил депутата по пункту «г» части 3 статьи 146 УК России. Он получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.