Российского директора TikTok вызвали в Госдуму после оппозиционных видеороликов на платформе

Информация о грядущей встреча стала известна благодаря пресс-службе депутата. По словам Пискарева, депутаты заинтересованы в том, чтобы иностранные сервисы, которые работают на российскую аудиторию, осуществляли свою деятельность в соответствии с законодательством России.

”К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие”, - отметил председатель комиссии.

Напомним, что нескольким ранее Роскомнадзор потребовал от TikTok блокировать посты с оппозиционными видеороликами, в которых авторы призывают выходить на митинги. Кроме того, ведомство пригрозило сервису административной ответственностью.