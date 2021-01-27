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Российского директора TikTok вызвали в Госдуму после оппозиционных видеороликов на платформе
У депутатов "накопились вопросы" к сервису
Российского директора TikTok Сергея Соколова вызвали в Госдуму после оппозиционных видеороликов на платформе. Инициатором встречи выступил глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Информация о грядущей встреча стала известна благодаря пресс-службе депутата. По словам Пискарева, депутаты заинтересованы в том, чтобы иностранные сервисы, которые работают на российскую аудиторию, осуществляли свою деятельность в соответствии с законодательством России.
”К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие”, - отметил председатель комиссии.
Напомним, что нескольким ранее Роскомнадзор потребовал от TikTok блокировать посты с оппозиционными видеороликами, в которых авторы призывают выходить на митинги. Кроме того, ведомство пригрозило сервису административной ответственностью.