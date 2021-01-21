Россия накажет соцсети за распространение информации о митингах среди несовершеннолетних

Роскомнадзор рассказал, что направил в адрес соцсетей уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях.

Ведомство ссылается на закон, по которому запрещена информация, направленная «на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях». Роскомнадзор утверждает, что участие в таких акциях несёт риски нанесения вреда жизни и здоровью.

Ведомство, ссылаясь на ст. 13.41 КоАП РФ, предлагает наказывать соцсети штрафами в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.