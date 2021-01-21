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Сегодня 16:19
Россия накажет соцсети за распространение информации о митингах среди несовершеннолетних
Будет штрафовать их
Роскомнадзор не только потребовал от «ВКонтакте» и TikTok блокировки постов с призывом идти на митинги, но и пригрозил им административной ответственностью. Каждая интернет-площадка, на которой будет распространяться информация о протестных акциях среди несовершеннолетних, будет наказана.
Роскомнадзор рассказал, что направил в адрес соцсетей уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях.
Ведомство ссылается на закон, по которому запрещена информация, направленная «на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях». Роскомнадзор утверждает, что участие в таких акциях несёт риски нанесения вреда жизни и здоровью.
Ведомство, ссылаясь на ст. 13.41 КоАП РФ, предлагает наказывать соцсети штрафами в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.