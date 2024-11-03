Российского криптоэксперта в США обвинили в манипуляции рынком

Опубликовано 03 ноября 2024, 09:001 мин.
Российского криптоэксперта в США обвинили в манипуляции рынкомИ мошенничестве
Алексей Андрюнин, 26-летний гражданин России и основатель Gotbit, был официально обвинен федеральными прокурорами США в мошенничестве и заговоре с целью манипуляции на рынке. По данным прокуратуры, Андрюнин и его компания были вовлечены в схему, действовавшую с 2018 по 2024 год, которая искусственно завышала объемы торговли различными криптовалютами, включая основанными в США, для повышения их «воспринимаемой популярности» и торговой стоимости.
В качестве генерального директора Андрюнин, как сообщается, руководил операциями, связанными с «Wash Trading, обманчивой практикой, при которой компания выполняла фиктивные сделки для преувеличения объема торгов, вводя инвесторов в заблуждение относительно реального спроса на криптовалюты. Если его признают виновным, он может столкнуться с 20 годами тюремного заключения, а также с возможными штрафами и конфискацией активов. В обвинительном акте также упоминаются директора Gotbit, Федор Кедров и Кави Джалили, как соучастники.
Министерство юстиции США конфисковало более 25 миллионов долларов в криптоактивах, и задержало четырех человек в нескольких компаниях.