Российского криптоэксперта в США обвинили в манипуляции рынком

В качестве генерального директора Андрюнин, как сообщается, руководил операциями, связанными с «Wash Trading, обманчивой практикой, при которой компания выполняла фиктивные сделки для преувеличения объема торгов, вводя инвесторов в заблуждение относительно реального спроса на криптовалюты. Если его признают виновным, он может столкнуться с 20 годами тюремного заключения, а также с возможными штрафами и конфискацией активов. В обвинительном акте также упоминаются директора Gotbit, Федор Кедров и Кави Джалили, как соучастники.

Министерство юстиции США конфисковало более 25 миллионов долларов в криптоактивах, и задержало четырех человек в нескольких компаниях.