Российского многоразового космического корабля не хватит для всех запланированных полётов на Луну

В материалах компании-разработчика «Орла» — РКК «Энергии» — говорится, что кратность использования корабля будет равна трём при полётах на орбиту искусственного спутника Луны. В техзадании 2016 года же запланировано, что кратность применения аппарата должна составить десять.

Стоит отметить, что на сегодня корабль всё ещё находится в разработке. Что интересно, его масса на 2,3 тонны превышает заложенную в техническом задании. Теперь «Энергии» нужно снижать массу аппарата, чтобы его могла вывести на орбиту ракета «Ангара». Также ранее стало известно о дефиците финансирования разработки корабля.

Первый испытательный запуск «Орла» запланирован на 2023 год. Годом позже должен состояться беспилотный полёт, а ещё через год — пилотируемый. На 2028 год запланировано начало эксплуатации корабля.