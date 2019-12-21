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Российского многоразового космического корабля не хватит для всех запланированных полётов на Луну

Может совершить только три полёта вместо необходимых десяти
Журналисты узнали, что перспективный пилотируемый космический корабль «Орёл» не отвечает техническому заданию Роскосмоса. Согласно документу, многоразовый аппарат должен выдерживать до десяти полётов на Луну, но готовый вариант сможет слетать только три раза.

В материалах компании-разработчика «Орла» — РКК «Энергии» — говорится, что кратность использования корабля будет равна трём при полётах на орбиту искусственного спутника Луны. В техзадании 2016 года же запланировано, что кратность применения аппарата должна составить десять.

Стоит отметить, что на сегодня корабль всё ещё находится в разработке. Что интересно, его масса на 2,3 тонны превышает заложенную в техническом задании. Теперь «Энергии» нужно снижать массу аппарата, чтобы его могла вывести на орбиту ракета «Ангара». Также ранее стало известно о дефиците финансирования разработки корабля.

Первый испытательный запуск «Орла» запланирован на 2023 год. Годом позже должен состояться беспилотный полёт, а ещё через год — пилотируемый. На 2028 год запланировано начало эксплуатации корабля.