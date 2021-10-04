Российского полицейского засудят за добычу криптовалюты в здании МВД

Как сказано на сайте Следственного управления, в период с декабря 2020 по июль 2021 года полицейский использовал свой доступ к временно не используемому помещению, чтобы установить в нём «два электронных устройства» для майнинга.

Ущерб, причинённый полицейским, оценили в 231 000 рублей. Дело в том, что здание МВД переплачивало за электроэнергию из-за его майнинга.

Пока расследование уголовного дела продолжается.

В августе СМИ сообщали, что камчатские чиновники пытались майнить криптовалюту на рабочих компьютерах. Однако их попытки вовремя заметили.