Российского полицейского засудят за добычу криптовалюты в здании МВД

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Российского полицейского засудят за добычу криптовалюты в здании МВДИз-за него полиция переплачивала за электроэнергию
Следственный отдел по городу Саратов возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Известно, что полицейский добывал криптовалюту в здании МВД.
Как сказано на сайте Следственного управления, в период с декабря 2020 по июль 2021 года полицейский использовал свой доступ к временно не используемому помещению, чтобы установить в нём «два электронных устройства» для майнинга.
Ущерб, причинённый полицейским, оценили в 231 000 рублей. Дело в том, что здание МВД переплачивало за электроэнергию из-за его майнинга.
Пока расследование уголовного дела продолжается.
В августе СМИ сообщали, что камчатские чиновники пытались майнить криптовалюту на рабочих компьютерах. Однако их попытки вовремя заметили.