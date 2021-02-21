Российского редактора заблокировали в Clubhouse после спора с феминистками

Об этом Минаев написал в своём Telegram-канале. Главред Esquire сообщил, что накануне он общался с феминистками в «комнате», задавал им вопросы. Утром Минаев обнаружил, что соцсеть его забанила. По его словам, это произошло из-за коллективной жалобы феминисток. Минаев сообщил, что Clubhouse заблокировал и модераторов дискуссии Павла Осовцова и Михаила Барышникова. РБК уточняет, что теперь эти люди не могут самостоятельно создавать «комнаты» для общения.

Ранее в Clubhouse забанили телеведущего Владимира Соловьёва.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что количество загрузок приложения соцсети в мире превысило 8 млн. Пока существует только версия Clubhouse для iPhone.