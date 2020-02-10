Российского робота-космонавта «Фёдора» обучили «вытирать» пот

Российский робот отправился в космос 22 августа 2019 года. 7 сентября 2019 он уже вернулся на Землю. На днях же, 6 февраля, с МКС вернулся и Александр Скворцов.

«Он (прим. робот «Фёдор») вытирался полотенцем. В принципе, это мое такое (прим. предложение). Типа пот вытереть. Потому что я потел в другом отсеке, а Алексей следил за ним в МИМ-2», — рассказал космонавт.

Скворцов также заявил, что робот никогда не заменит человека в космосе, но может помочь совершать некоторые операции. Например, при выходах в открытый космос.

«Мы, честно говоря, в работе с ним (прим. «Фёдором») всё-таки уже подустали», — признался также космонавт.