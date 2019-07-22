Российского робота-космонавта научили говорить

Сейчас робот проходит тестирование перед полётом на МКС. В частности, специалисты подготавливают его к воспроизведению и восприятию человеческой речи. Роботу, кстати, сменили имя. Теперь он не «Фёдор», а Skybot F-850. Может быть, для того, чтобы сильнее ассоциировался с космонавтикой?

Полёт «Фёдора»—«Скайбота» должен состояться 22 августа на беспилотном корабле «Союз МС-14». Его доставят сразу на российский сегмент МКС, где робот выполнит несколько задач.

Человекообразного робота разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника». Сначала он должен был стать спасателем, но довольно быстро вырос в профессиональном плане до потенциального космонавта.