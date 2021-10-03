Российского робота «устроят» преподавателем в американском колледже

В целом, Promobot — это многофункциональный робот для сферы услуг. Он может использоваться как консультант, администратор, гид или сотрудник аэропорта, пишет Inc.

В американском общественном колледже Роуэн-Кабаррус будет «работать» Promobot V.4. С ним студенты будут изучать сервисную робототехнику. В эту дисциплину войдут автономное общение устройств, распознавание лиц и сценарии человеко-машинного взаимодействия. Американцы научатся создавать и программировать роботов, которые смогут помогать людям.

Стоит отметить, роботы компании «Промобот» используются во многих странах. Недавно производитель представил человекоподобного робота, который сможет заменить солдат на КПП.