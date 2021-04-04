Наука и технологии
Сегодня в 20:03
Российского школьника оштрафовали за атаки на сайты Минобразования
На 10 тысяч рублей
Сотрудники новосибирского УФСБ вычислили того, кто стоял за несколькими атаками на сайты Минобразования. Им оказался ученик выпускного класса.
Сообщается, что школьник с апреля по август 2020 года совершил пять компьютерных атак на ресурсы «Электронного дополнительного образования» и «Региональной навигационно-информационной системы» правительства Новосибирской области. Как пишут журналисты, выпускник получил доступ к хранящимся на серверах сведениям. В частности, юный хакер использовал программы подбора паролей. Из-за этого ресурсы были какое-то время недоступны для пользователей.
Уже бывшего на момент публикации новости школьника осудили по статье 273 УК РФ — «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Ему придётся выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.