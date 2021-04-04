Российского школьника оштрафовали за атаки на сайты Минобразования

Сообщается, что школьник с апреля по август 2020 года совершил пять компьютерных атак на ресурсы «Электронного дополнительного образования» и «Региональной навигационно-информационной системы» правительства Новосибирской области. Как пишут журналисты, выпускник получил доступ к хранящимся на серверах сведениям. В частности, юный хакер использовал программы подбора паролей. Из-за этого ресурсы были какое-то время недоступны для пользователей.

Уже бывшего на момент публикации новости школьника осудили по статье 273 УК РФ — «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Ему придётся выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.