Российского «Тора» заметили с дополнительной броней

На фотографии видно, что шасси и ракетный блок «Тор-М2» защищены дополнительными бронелистами, закрепленными болтами. Вероятно, это усовершенствование направлено на повышение устойчивости системы к осколкам и другим разрушительным элементам от подлетающих ракет.

Система «Тор-М2» оснащена ракетами 9М338, которые запускаются вертикально. Гусеничная машина может развивать скорость до 65 км/ч на дорогах с твердым покрытием. В феврале Фаниль Зиятдинов, генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол», объявил о начале глубокой модернизации семейства ЗРК «Тор». Он отметил, что грядущая усовершенствованная версия будет значительно отличаться от нынешних моделей, даже больше, чем «Тор-М2» отличается от своего предшественника «Тор-М1».