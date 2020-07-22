Российского военного робота научат вести бой в тысяче километров от человека

Об этом журналистам рассказали в Научно-производственном объединении «Андроидная техника». Сообщается, что в работе предусмотрено всего три этапа. В итоге произведут пять роботизированных машин: три из них будут на гусеничном ходу и две на колёсном.

В целом, «Маркер» — это экспериментальная платформа для проверки технологий наземной робототехники: технического зрения, связи, навигации, автономного движения и применения, группового управления. Кроме того, на роботе установят оборудование для избирательного поражения целей и высокоточной стрельбы. Что важнее всего, «Маркером» можно будет управлять на дальности в сотни и тысячи километров. Пока достигнут показатель в пять километров.