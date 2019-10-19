Российской армии передадут новые ударные вертолёты

Четыре аппарата из восьми уже готовы к передаче. Об этом журналистам сообщил управляющий директор Арсеньевской авиационной компании (ААК) «Прогресс». По его словам, вертолёты успешно прошли все испытания, военное представительство их уже приняло. Скоро аппараты передадут в эксплуатирующие организации.

Также собеседник отметил, что радиоэлектронное оборудование и вооружение «Аллигаторов» позволяет сократить время нахождения вертолётов в контакте с целью. Таким образом аппараты минимизируют потери.

Кроме того, журналисты узнали о поступлении на вооружение 33-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка тяжёлого вертолёта Ми-26. Он предназначен для решения задач в арктических условиях.