Российской компании не хватило денег на выпуск электромобиля

Запуск City Modul 1 в 2020 году не состоится, пишут СМИ. Дело в том, что экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) отказался предоставить Zetta кредит в размере 99,9 млн рублей. В ФРП сочли, что средств займа в совокупности с собственными деньгами компании всё равно будет недостаточно для запуска производства.

В фонде отметили, что Zetta нужен инвестор, который поверит в перспективы продукта. При наличии такого ФРП будет готов предоставить займ.

Сначала компания Zetta хотела запустить производство электромобиля в начале 2020 года, но затем перенесла его на конец лето. Теперь же запуск отложили на неопределённый срок.