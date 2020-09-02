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Российской компании не хватило денег на выпуск электромобиля
Запуск производства перенесли на неопределённый срок
Российская компания Zetta оказалась вынуждена перенести запуск серийного производства электромобиля City Modul 1. Всё потому, что производителям не хватило денег.
Запуск City Modul 1 в 2020 году не состоится, пишут СМИ. Дело в том, что экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) отказался предоставить Zetta кредит в размере 99,9 млн рублей. В ФРП сочли, что средств займа в совокупности с собственными деньгами компании всё равно будет недостаточно для запуска производства.
В фонде отметили, что Zetta нужен инвестор, который поверит в перспективы продукта. При наличии такого ФРП будет готов предоставить займ.
Сначала компания Zetta хотела запустить производство электромобиля в начале 2020 года, но затем перенесла его на конец лето. Теперь же запуск отложили на неопределённый срок.