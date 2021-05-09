Российскому боевому беспилотнику увеличат ударную мощь

Окончательную версию дрона назовут «Альтиус-РУ». Он сможет наносить удары и управляться со спутника. Борисов также напомнил, что первый прототип «Альтиуса» поднялся в воздух в 2016 году. После испытаний дрон решили доработать. Сейчас беспилотник «серьёзно модернизируется». Специалисты изменят габариты аппарата, снизят его взлётную массу, но увеличат вес полезной нагрузки.

«Российская газета» пишет, что «Альтиус» оснащён двумя турбовинтовыми двигателями. Беспилотник способен находиться в воздухе до 48 часов, а дальность его полёта достигает 10 тысяч километров. У аппарата есть четыре точки подвески, на которых он может нести до тонны вооружения.

Летом состоятся испытания беспилотника со всем вооружением.