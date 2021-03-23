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Российскому пенсионеру дали полгода условно за пост с 7 просмотрами в соцсети
По статье за экстремизм
Псковский городской суд дал полгода условно пенсионеру Александру Филатову за пост в соцсети «ВКонтакте». Журналисты отмечают, что на этом посте было всего 7 просмотров.
Пенсионера осудили по статье о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Издание «Медиазона» приводит содержание поста Филатова. В нём пенсионер призвал военных «выходить вместе с гражданскими людьми», а также восстанавливать Конституцию и законы. Ещё в посте был призыв «помогать отлавливать воров, предателей и вредителей».
Это сообщение было опубликовано во «ВКонтакте» в феврале 2019 года. Уголовное дело возбудили в марте 2020 года. Как отмечает «Медиазона», за год пост набрал всего семь просмотров.
Сам Филатов вину не признал.