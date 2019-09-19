Российскому Су-57 оказались не нужны лётчики-профессионалы

Самой продвинутой инновацией истребителя журналисты назвали технологии «искусственного интеллекта», лежащие в основе информационно-управляющей системы самолёта. Благодаря им, Су-57 может решать до 90% поставленных задач в автоматическом режиме.

Поскольку работа настолько автоматизирована, пилоту остаётся только выбрать наилучшее решение из предложенного списка действий. Конечно, машину пока правом выбора не наделили: лётчику всё ещё нужно нажать на гашетку в тот или иной момент времени. Впрочем, возможен и полностью автономный полёт по заранее составленной программе. Да и в случае потери сознания или серьёзного ранения пилота истребитель способен избежать катастрофы.

Стоит отметить, что свой материал журналисты «Сина» основывали на письме Ростеха, в котором и перечислялись преимущества Су-57, а точнее Су-57Э.