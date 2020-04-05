Российскую Арктику и Северный морской путь начал защищать зенитный полк

Новый зенитный ракетный полк с комплексами С-300ПС будет охранять воздушное пространство над указанными территориями. Об этом пишет издание «Военное обозрение».

Полк заступил на боевое дежурство с торжественной церемонией, на которой присутствовал командующий армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота.

Помимо ракетчиков на боевое дежурство заступили расчёты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации.

Соединение ПВО Северного флота в Якутии получило новую боевую технику летом прошлого года. В район дислокации доставили 85 единиц военной техники на борту лихтеровоза «Севморпуть», а также более 90 единиц вооружения, военной, специальной техники и 2,5 тысячи тонн строительных грузов на теплоходе «Валерий Васильев».