Российскую «Армату» сравнили с танками НАТО

Как пишет «Российская газета», танки сравнивали по броневой защите, огневой мощи, датчикам и приборам. Информацию автор черпал из открытых источников.

В итоге анализ показал, что Т-14 «Армата» почти не уступает иностранным машинам, а в некоторых аспектах даже превосходит их. Например, пушку российского танка можно назвать самой мощной в мире. А вот автомат заряжания уступает аналогам в Abrams и Leopard.

Ещё одно различие между российским и иностранными танками в количестве членов экипажа. У «Арматы» на одного меньше. Это назвали и плюсом, и минусом одновременно. На троих членов экипажа нужно меньше места, машину можно сделать легче. А вот если речь идёт о ремонте танка на поле, четвёртая пара рук становится не лишней.

Автор также заявил, что Т-14 и машины НАТО могут пробить друг друга при попадании в наименее защищённые части противника или на близком расстоянии.

Также преимуществами «Арматы» назвали подвижность и дальность хода. Российский танк отстаёт от других по поражающему действию.