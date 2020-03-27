Российскую армию оснастят техникой для слежки за удалёнными военными спутниками

Об этом рассказал начальник Главного центра разведки космической обстановки Воздушно-космических сил (ВКС) России полковник Сергей Сучков. По его словам, в течение пяти лет российская система контроля космического пространства (ККП) будет существенно модернизирована.

Новые радиотехнические средства контроля космического пространства смогут отслеживать удалённые космические аппараты с помощью их радиоизлучения. Это необходимо для всепогодных и круглосуточных наблюдений.

Кроме того, будут усовершенствованы или созданы новые радиолокационные станции, которые позволят повысить качество измерений по космическим объектам. В рамках модернизации улучшат оптико-электронные и лазерно-оптические средства контроля космического пространства наземного базирования.