Российскую армию скоро вооружат уникальными «Ночными суперохотниками»

В этом году будут готовы уже шесть Ми-28НМ. Ещё 12 встанут в строй в 2021 году. Сначала доступ к «суперохотникам» откроют 344 Центру боевой подготовки и переучивания лётного состава, а потом уже вертолётами начнут вооружать боевые полки.

СМИ пишут, что Ми-28НМ — не просто модернизация Ми-28Н. У нового вертолёта более мощные двигатели и система управления, а его системе безопасности экипажа нет аналогов в мире: кабина может выдержать попадание крупнокалиберных пуль. Кроме того, система предупреждения об огне способна засечь выпущенную ракету, а лазерная станция подавления — увести в сторону управляемые ракеты.

Помимо улучшений защиты Ми-28НМ получил надвтулочную радиолокационную станцию, которая позволяет получать изображение местности, скрываясь в неровностях рельефа. Экипаж также может управлять беспилотниками. Всё это делает вертолёт действительно хорошим «охотником».

Ми-28Н заменят ударные вертолёты Ми-24. Впервые «Ночной суперохотник» поднялся в воздух в 2016 году. Его уже задействовали в боевых условиях в Сирии.