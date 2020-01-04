Российскую армию вооружат переносным комплексом для уничтожения ракет и беспилотников

Об этом рассказал начальник войск противовоздушной обороны и авиации Центрального военного округа. По его словам, в наступившем году «Вербу» получит мотострелковое соединение, дислоцированное в Оренбургской области.

Преимуществом нового комплекса полковник назвал высокую вероятность поражения указанных воздушных целей. Кроме того, «Верба» имеет повышенные характеристики по чувствительности, точности и устойчивости к помехам, которые могут создавать цели.

Комплекс состоит из ракет, пусковых устройств, средств распознавания, модулей разведки и управления, обнаружения воздушных целей, а также средств обслуживания. «Верба» способна поражать малозаметные цели противника на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.