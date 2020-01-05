Российскую армию вооружат роботизированными боевыми машинами

«Эпоху» показали широкой публике только в конце прошлого года. Сообщается, что необитаемый боевой модуль оснащён 57-миллиметровой пушкой. С ней спарен 7,62-миллиметровый пулемёт с боекомплектом две тысячи патронов. Кроме того, с «Эпохи» можно запускать управляемые ракеты комплекса «Корнет».

Они же входят в арсенал боевого отделения «Бережок». Автоматическая пушка у него, правда, сохранила калибр — 30 миллиметров, но получила в пару автоматический гранатомёт.

Что касается «Терминатора», то машина активно используется в войсках на протяжении уже нескольких лет. Она способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

Сколько именно машин передадут военным, не раскрывается.