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Российскую армию вооружат роботизированными боевыми машинами

В этом году
Минобороны России сообщило, что в 2020 году Сухопутные войска Вооружённых сил (ВС) страны получат партии новейших боевых машин. Среди них БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

«Эпоху» показали широкой публике только в конце прошлого года. Сообщается, что необитаемый боевой модуль оснащён 57-миллиметровой пушкой. С ней спарен 7,62-миллиметровый пулемёт с боекомплектом две тысячи патронов. Кроме того, с «Эпохи» можно запускать управляемые ракеты комплекса «Корнет».

Они же входят в арсенал боевого отделения «Бережок». Автоматическая пушка у него, правда, сохранила калибр — 30 миллиметров, но получила в пару автоматический гранатомёт.

Что касается «Терминатора», то машина активно используется в войсках на протяжении уже нескольких лет. Она способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

Сколько именно машин передадут военным, не раскрывается.